Вона запалює клуби та заворожує своєю вродою – донька тренера збірної України вже ставала свідком тріумфу "синьо-жовтих"
Вікторія Петракова готується вболівати за успіх свого батька у найближчих матчах відбору до ЧС-2022.
Вікторія Петракова, донька виконувача обов'язків наставника збірної України Олександра Петракова, займається діджеїнгом та більш відома під псевдонімом Cavi.
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Дівчина товаришує зі спортом, про що свідчить її струнка фігура, а також слідкує за успіхами батька. Вікторія підтримувала збірну України U-20 на чемпіонаті світу у Польщі, де команда Олександра Петракова здобула золоті медалі.
Вже 1 вересня "синьо-жовті" намагатимуться не розчарувати одну зі своїх прекрасних фанаток у поєдинку відбору до ЧС-2022 проти Казахстану.
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