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"Вона поїхала за ним до Росії". Гламурна красуня закрутила роман уже з другим футболістом збірної України

15:40 1369 Читать на русском
"Вона поїхала за ним до Росії". Гламурна красуня закрутила роман уже з другим футболістом збірної України
Вікторія

Захисник Шахтаря і нещодавній новачок збірної України Олег Данченко, який встиг пограти у російському чемпіонаті за Анжи, зустрічається з ефектною дівчиною.

Але не все так просто. Коли фотографії його другої половинки Вікторії опинилися у соцмережах, вони викликали неабиякий ажіотаж у вболівальників, які розкритикували дівчину за те, що вона поїхала до Росії з Олегом, який тоді грав за Анжи.

Окрім того, їм не сподобався вчинок красуні, яка до стосунків з Олегом Данченком зустрічалася з іншим українським футболістом – екс-хавбеком Байєра, а нині гравцем данського Вайле Владленом Юрченком.

Розкішна дівчина хавбека Шахтаря опублікувала гаряче фото з ванної кімнати

Теги
Анжи Анжи Збірна України Дівчата футболістів Дівчина дня Вайле Вайле Олег Данченко Олег Данченко Владлен Юрченко Владлен Юрченко Шахтар Шахтар Байєр Байєр
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