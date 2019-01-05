"Вона поїхала за ним до Росії". Гламурна красуня закрутила роман уже з другим футболістом збірної України

Захисник Шахтаря і нещодавній новачок збірної України Олег Данченко, який встиг пограти у російському чемпіонаті за Анжи, зустрічається з ефектною дівчиною.

Але не все так просто. Коли фотографії його другої половинки Вікторії опинилися у соцмережах, вони викликали неабиякий ажіотаж у вболівальників, які розкритикували дівчину за те, що вона поїхала до Росії з Олегом, який тоді грав за Анжи.

Окрім того, їм не сподобався вчинок красуні, яка до стосунків з Олегом Данченком зустрічалася з іншим українським футболістом – екс-хавбеком Байєра, а нині гравцем данського Вайле Владленом Юрченком.

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