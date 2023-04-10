Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі своєї команди з Інтером у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Минулої п'ятниці Бенфіка поступилася Порту в матчі 27 туру чемпіонату Португалії (1:2).

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"Іноді ми програємо, це частина футболу. Ми повинні рости і використати цю поразку, щоб створити щось позитивне. Команда дуже швидко відновилася ментально, і в останні кілька днів ми були повністю зосереджені на Інтері.

Ми аналізували Інтер не тільки за матчами з Порту. У нього інший стиль гри. Їм притаманний італійський стиль, але вони здатні змінюватися.

Криза Інтера? У плей-оф завжди потрібно очікувати, що суперник зіграє на найвищому рівні – що він буде зібраний і конкурентоспроможний. У його складі грають чудові футболісти", – наводить слова Шмідта Mais Futebol.

Матч Бенфіка – Інтер відбудеться у вівторок, 11 квітня.

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