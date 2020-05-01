"Вона – супергерой": 95-річна прабабуся Сеска вилікувалася від коронавірусу

Півзахисник Монако повідомив приємну новину. Його прабабуся попри поважний вік змогла подолати COVID-19.

Про радісну для своєї родини звістку написав сам іспанець в Instagram.

"Моя прабабця – супергерой. Їй 95 років, і вона поборола коронавірус – її тест виявився негативним. Втім, це було б неможливо без допомоги лікарів та медсестер, які допомагають людям у цей важкий для всіх нас час.

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Дякую кожному із них за те, що вони роблять як вдень, так і вночі. За ту жертву, яку ви приносите людям. Дякую вам. Немає нічого неможливого", – написав 32-річний Фабрегас.

Нагадаємо, нещодавно коронавірусна інфекція забрала життя матері Хосепа Гвардіоли. Їй було 82 роки.

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