toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Вона – супергерой": 95-річна прабабуся Сеска вилікувалася від коронавірусу

1 травня 00:34 515 Читать на русском
"Вона – супергерой": 95-річна прабабуся Сеска вилікувалася від коронавірусу
Сеск Фабрегас та його прабабуся / фото із соцмереж

Півзахисник Монако повідомив приємну новину. Його прабабуся попри поважний вік змогла подолати COVID-19.

Про радісну для своєї родини звістку написав сам іспанець в Instagram.

"Моя прабабця – супергерой. Їй 95 років, і вона поборола коронавірус – її тест виявився негативним. Втім, це було б неможливо без допомоги лікарів та медсестер, які допомагають людям у цей важкий для всіх нас час.

ПСЖ офіційно став чемпіоном Франції – підсумки достроково завершеного сезону 2019/20

Дякую кожному із них за те, що вони роблять як вдень, так і вночі. За ту жертву, яку ви приносите людям. Дякую вам. Немає нічого неможливого", – написав 32-річний Фабрегас.

Нагадаємо, нещодавно коронавірусна інфекція забрала життя матері Хосепа Гвардіоли. Їй було 82 роки.

25-річний футболіст трагічно загинув, але врятував життя 7-х людей – клуби з усього світу вшанували його

95 years old and she overcame the coronavirus. Yesterday her tests came back negative. My great-grandmother is a superhero but nothing of this would be possible without all the help of the nurses and doctors that are helping all these people. All my respect to everyone of them for what they are doing day and night, a big thank you!!!! ️ • Ha superado el coronavirus con 95 años. ¡Ayer el test salió negativo! Mi bisabuela es una superheroína, pero nada de esto sería posible sin la ayuda de todxs lxs enfermerxs y doctorxs que se están dejando la vida en cada instante para que todos/as podamos estar mejor y vivir un poco mejor en estos tiempos tan difíciles. Gracias a todas las personas del Remei de Arenys de Munt por el sacrificio tan grande que hacen por estas personas mayores. Todo nuestro respeto!!!! Nada es imposible. Gracias!!!! ️

Допис, поширений Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
9 травня
6018
Теги
коронавірус Франція Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Монако Монако
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
51
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук