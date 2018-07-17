Волошинович: Жодних труднощів з Жилмаром немає

Захисник ФК Львів Ростислав Волошинович прокоментував роботу з бразильським тренером Жилмаром.

"Жодних труднощів із новим наставником немає: бразильці спілкуються з ним португальською, а ми розуміємо його російську. В деяких випадках, коли виникають труднощі зі специфічними термінами, нам допомагає перекладач Юрій Панфілов, який постійно супроводжує Жилмара.

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Знаю, що з приводу завдань сказав наш наставник. А ще для себе вирішив, що маємо намагатися вийти в першу шістку: по два матчі з Шахтарем і Динамо дають дуже велику користь будь-якому футболістові.

Хочу набрати таку форму, як восени минулого року, і… просто грати у футбол. Навесні я майже півроку пропустив, зіграв тільки наприкінці сезону, й то по 15-20 хвилин. Дуже хочу весь наступний сезон провести на полі", – цитує Волошиновича офіційний сайт ФК Львів.