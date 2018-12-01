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Волошинович: Львову потрібно перемогти Маріуполь

16:03 112 Читать на русском
Волошинович: Львову потрібно перемогти Маріуполь
Ростислав Волошинович / Фото: ФК Львів

Хавбек Львова Ростислав Волошинович поділився очікуваннями на матч 17 туру УПЛ проти Маріуполя.

"Дуже радий, що повернувся до загальної групи. Я цілком готовий до того, щоб вийти на поле. Травма більше не турбує, б’ю з обох ніг.

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Нас чекає складний матч, адже Маріуполь – хороша, атакуюча команда. Має швидкісні фланги, а у центрі у них грає досвідчений Валерій Федорчук.

Команда добре атакує, створює чимало гольових моментів. На мою думку, якщо зможемо виграти, то у нас будуть великі шанси потрапити до першої шістки. Потрібно лише перемагати у неділю. Не можна відпускати такого суперника, треба скорочувати розрив в очках до мінімуму", – цитує футболіста офіційний сайт Львова.

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Україна17 тур

Львів - Маріуполь: Неділя 02 грудня 2018

Львів
до матчу
21
год
:
37
хв
Маріуполь
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Львів Львів Ростислав Волошинович Ростислав Волошинович Львів - Маріуполь
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