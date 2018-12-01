Волошинович: Львову потрібно перемогти Маріуполь

Хавбек Львова Ростислав Волошинович поділився очікуваннями на матч 17 туру УПЛ проти Маріуполя.

"Дуже радий, що повернувся до загальної групи. Я цілком готовий до того, щоб вийти на поле. Травма більше не турбує, б’ю з обох ніг.

Путраш та Волошинович повернулися в загальну групу Львова

Нас чекає складний матч, адже Маріуполь – хороша, атакуюча команда. Має швидкісні фланги, а у центрі у них грає досвідчений Валерій Федорчук.

Команда добре атакує, створює чимало гольових моментів. На мою думку, якщо зможемо виграти, то у нас будуть великі шанси потрапити до першої шістки. Потрібно лише перемагати у неділю. Не можна відпускати такого суперника, треба скорочувати розрив в очках до мінімуму", – цитує футболіста офіційний сайт Львова.

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