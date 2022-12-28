"Думаю, він має все, що треба першій команді, щоб стати її тренером. Мені здається, це дуже хороший варіант, якби він став наставником.

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Якщо Луческу піде на пенсію? Думаю, керівництву варто замислитись, щоб Костюка спробувати головним тренером. Думаю, це буде дуже добре, він дасть результат", – сказав Волошин для Football Hub.

Нагадаємо, чинний контракт Мірчі Луческу з Динамо розрахований до літа 2024-го.

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