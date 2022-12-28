Волошин знайшов для Динамо потенційну заміну Луческу
28 грудня 22:45 - Читать на русском
Півзахисник Динамо U-19 Назар Волошин високо оцінив тренерський хист наставника молодіжки киян Ігоря Костюка.
"Думаю, він має все, що треба першій команді, щоб стати її тренером. Мені здається, це дуже хороший варіант, якби він став наставником.
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Якщо Луческу піде на пенсію? Думаю, керівництву варто замислитись, щоб Костюка спробувати головним тренером. Думаю, це буде дуже добре, він дасть результат", – сказав Волошин для Football Hub.
Нагадаємо, чинний контракт Мірчі Луческу з Динамо розрахований до літа 2024-го.
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