Волошин порівняв тренера Динамо U-19 з Гвардіолою
08:56 - Читать на русском
Півзахисник Динамо U-19 Назар Волошин задоволений головним тренером юнацької команди Ігорем Костюком.
"Звісно, хороший тренер. Без питань. Подивіться, як ми граємо у ЛЧ, як виступаємо. Думаю, це все завдяки йому, що він згуртував нас як команду. Думаю, чудовий тренер, супер.
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Чи тактично багато дає? Так, є трохи у нього Гвардіоли", – сказав Волошин для Football Hub.
Нагадаємо, Динамо U-19 потрапило до стикового матчу Юнацької ліги УЄФА 2021/22, де кияни боротимуться з однолітками з Депортіво за вихід в 1/8 фіналу турніру.
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