"Звісно, хороший тренер. Без питань. Подивіться, як ми граємо у ЛЧ, як виступаємо. Думаю, це все завдяки йому, що він згуртував нас як команду. Думаю, чудовий тренер, супер.

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Чи тактично багато дає? Так, є трохи у нього Гвардіоли", – сказав Волошин для Football Hub.

Нагадаємо, Динамо U-19 потрапило до стикового матчу Юнацької ліги УЄФА 2021/22, де кияни боротимуться з однолітками з Депортіво за вихід в 1/8 фіналу турніру.

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