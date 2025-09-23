Кубок України, 1/16 фіналу

Олімпія Савинці – Лісне – 1:2

Голи: Малик, 49 – Рибалка, 13 (пен), Волошин, 78

Вилучення: В.Волошин (Лісне), 85

Денгофф – Агробізнес – 0:2

Голи: Кузьмін, 51, Сьомка, 58

"Вам треба підтримка чи дійні корови?" – уболівальники Ниви вибухнули протестом

В 1/16 фіналу Кубка України аматорська Олімпія зустрічалася з друголіговим клубом Лісне. Гості міг забивати вже на 2-й хвилині. Гармаш прийняв на груди пас від партнера та пробив по воротах – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

На 10-й хвилині Волошин вийшов віч-на-віч з голкіпером після хорошого пасу від Калініна. Голкіпер відбив удар нападника, але Малик збив свого опонента під час добивання. Арбітриня призначила пенальті, який реалізував Рибалка – 1:0. Матч переривали через тривогу, тому другий тайм почався з великим запізненням. Одразу після поновлення гри Олімпія зрівняла. На 78 хвилині Вікентій Волошин, півзахисник Лісне, вивів свою команду вперед. А через невеликий проміжок часу Вікентій отримав другу жовту, яка стала для хавбека другою у грі.

Агробізнес та Денгофф першу частину гри провели в боротьбі. Господарям вдавалося втримувати суперника, але по перерві все змінилося. За вісім хвилин Агробізнес оформив два голи. Спочатку Кузьмін класно розвернувся і пробив в дальній кут від воротаря, а потім Сьомка забив з кута штрафного майданчика. У підсумку цього достатньо було, щоб здобути перемогу.

Таким чином, Агробізнес та Лісне пробилися до 1/8 фіналу Кубка України.

Друга ліга: Локомотив здолав дубль Чорноморця завдяки голу героя Кубка, сенсаційна поразка команди Гармаша і Рибалки