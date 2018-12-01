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Нападник Чорноморця Коваль: У матчі з Динамо спробуємо показати зуби і відберемо очки у киян

15:36 39 Читать на русском
Нападник Чорноморця Коваль: У матчі з Динамо спробуємо показати зуби і відберемо очки у киян
Володимир Коваль / Фото: ФК Чорноморець

Форвард Чорноморця Володимир Коваль поділився очікуваннями від матчу проти Динамо у 17 турі УПЛ.

"Ми дамо бій в будь-якому випадку. Думаю, що і в Києві ми відберемо очки у Динамо.

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Нам потрібно набирати очки, тому що ми знаходимося на передостанньому місці в турнірній таблиці. Потрібно закінчити першу половину чемпіонату на хорошій ноті. Будемо битися, показувати зуби і намагатися не поступатися в боротьбі. Думаю, в цій грі у нас буде все добре.

Звичайно, хочеться повернутися в рідну команду. Тим більше, я сам з Києва і з дитинства вболіваю за Динамо, вихованцем якого є. Але на даний момент я гравець Чорноморця. Будемо пробувати відбирати очки у грандів", – сказав Коваль порталу Динамомания.

Україна17 тур

Динамо - Чорноморець: Понеділок 03 грудня 2018

Динамо
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Володимир Коваль Володимир Коваль Чорноморець Чорноморець Динамо - Чорноморець
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