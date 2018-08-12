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Чеснаков: Колись Ракицький сказав: "Ми – обіс*ались", а тепер і у нас так вийшло

11:29 230 Читать на русском
Чеснаков: Колись Ракицький сказав: "Ми – обіс*ались", а тепер і у нас так вийшло
Володимир Чеснаков / фото: Денис Руденко

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков назвав причини поразки в матчі 4-го туру чемпіонату України проти Шахтаря.

"Колись Ракицький сказав: "Ми – обіс*ались", а тепер і у нас так вийшло. У першому таймі у нас була команда. У Шахтаря практично не було моментів, а ми забили і могли забивати ще.

Шахтар – Ворскла – 4:1 – відео голів та огляд матчу

А в другому таймі у нас різні швидкості вийшли, ми якось підсіли, притиснулися до своїх воріт, пропустили швидкий м'яч. І все: почали розкриватися, стали з'являтися вільні зони, якими скористався Шахтар. У підсумку Шахтар забив чотири м'ячі​​​​​​​, а міг ще стільки ж.

Борги перед командою, як були, так і є. Керівництво все обіцяє... Але це як замкнуте коло. Ми, за великим рахунком і зробити нічого не можемо, тому що будемо діяти проти себе... Ми не знаємо, як вплинути на ситуацію, що склалася", – цитує Чеснакова Footboom.

Україна4 тур

Шахтар - Ворскла: Субота 11 серпня 2018

Шахтар
Матч завершено
4 : 1
Ворскла
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Шахтар - Ворскла Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков Ворскла Ворскла
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