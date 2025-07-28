Гравчині збірної Іспанії з гідністю прийняли поразку від Англії у фіналі чемпіонату Європи 2025 року.

"Фурія" поступилася у серії пенальті і була змушена вдовольнитися лише другим місцем.

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Показова ситуація виникла на церемонії нагородження. Нерідко гравці хочуть якомога швидше здихатися срібних медалей (наприклад, капітан Динамо Віталій Буяльський навіть не одягнув її після поразки Шахтарю у фіналі Кубка України).

Втім, Айтана Бонматі вчинила інакше. Володарка останніх двох "Золотих м'ячів" серед жінок показала срібну медаль прямо в камеру. Капітан іспанок Ірен Паредес взагалі поцілувала свою нагороду, хоч вона й з присмаком гіркоти.

Aitana Bonmatí, mejor jugadora del mundo, enseñando a cámara la medalla de subcampeona de la Eurocopa; Irene Paredes, capitana de la selección, besándola. Grandeza absoluta. pic.twitter.com/q1Nisw4p7e — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 27, 2025

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