Легендарний Фабіо Каннаваро, який вигравав чемпіонат світу та "Золотий м'яч" у 2006 році, був звільнений з посади головного тренера Динамо Загреб.

Про рішення вже повідомила прес-служба хорватського клубу. Цікаво, що Каннаваро встиг пропрацювати на чолі Динамо Загреб лише 3 місяці, дебютувавши у спарингу із Шахтарем.

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Решту сезону хорватський гранд тимчасово очолюватиме Сандро Перковіч. Загалом, на чолі з Фабіо, Динамо Загреб провело 14 офіційних поєдинків, але результати не дуже втішні – третє місце в чемпіонаті та відставання від першого Хайдука у 8 очок за поєдинків до кінця першості.

Нагадаємо, Каннаваро у 2006 році вигравав "Золотий м'яч" та чемпіонат світу, на шляху розгромивши збірну України у чвертьфіналі. Втім, іменитий захисник значно гірше зіпсував свою репутацію, відвідавши Москву для участі в турнірі з паделю.

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