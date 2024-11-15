Каннаваро анонсував свій приїзд до Москви на турнір із паделю. Організатори турніру тримали інтригу і до останнього відмовлялися називати його ім'я. У п'ятницю, 15 листопада, чемпіон світу 2006 року "вийшов з тіні".

Роналдінью відвідав незвичайний захід – країна-організатор намагається відбілити свою репутацію

"Усім привіт, я Фабіо Каннаваро. Буду радий бачити вас на Winline LPL CUP 16 листопада. Скоро побачимося", – сказав володар "Золотого м'яча" 2006 року в спеціальному ролику для своїх російських друзів.

Каннаваро виявився любителем посидіти на двох стільцях. У серпні 2023 року він брав участь у Game4Ukraine – благодійному матчі між командами Олександра Зінченка та Андрія Шевченка, який був організований на підтримку України.

Фабіо Каннаваро пограв за такі команди, як Наполі, Парма, Інтер, Ювентус, Реал і Аль-Ахлі. Він провів 136 матчів за збірну Італії.