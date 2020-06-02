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Володар "Золотого м'яча" відновив тренерську кар'єру заради клубу четвертого дивізіону

22:13 447 Читать на русском
Володар "Золотого м'яча" відновив тренерську кар'єру заради клубу четвертого дивізіону
Жан-П'єр Папен / Reuters

Легендарний нападник збірної Франції Жан-П'єр Папен знову взявся за роботу тренера.

Новим клубом 56-річного фахівця став скромний Шартр, який оголосив про призначення на своєму офіційному сайті.

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Контракт Папена розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на два. Шартр посів друге місце групи В ліги Насьональ 2 (четвертий дивізіон Франції), яка завершилася достроково. Попереднім наставником команди був Жан-Гай Воллем.

Папен відомий своїми виступами у складі збірної Франції (30 голів у 54 матчах), Марселі, Мілані, Баварії та інших клубах. У 1991 році ставав володарем "Золотого м'яча". Востаннє Папен працював тренером ще у 2015-му з Бассеном д'Аркашон.

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Теги
Франція Жан-П'єр Папен Шартр Шартр
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