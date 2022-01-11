Фабіо Каннаваро відхилив пропозицію "Кадри", повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Чемпіону світу і володарю "Золотого м'яча-2006" пропонували контракт на 2 роки. Втім, Каннаваро не ризикнув екстрено приходити в команду, якій вже у березні доведеться зустрітися з Росією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС. 48-річний італієць повідомив про своє рішення у телефонній розмові з президентом Федерації футболу Польщі.

Нагадаємо, що на тренерський місток "Кадри" сватали і Андрія Шевченка. Полякам довелося шукати нового тренера на місце Паулу Соузи, який підступно втік у Фламенго.

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