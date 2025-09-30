Володар "Золотого м'яча" веде переговори з учасником ЧС-2026, він – тренер-невдаха
Футбольна асоціація Узбекистану запропонувала володарю "Золотого м'яча" 2006 року Фабіо Каннаваро очолити національну збірну. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, переговори між сторонами вже почалися.
Останнім місцем роботи італійського тренера був Динамо Загреб, в якому він протримався три місяці. Перед цим він ще менше часу встиг попрацювати з Удінезе.
Збірна Узбекистану кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року. Команда вперше в своїй історії зіграє на Мундіалі. Раніше місцева Асоціація футболу хотіла запросити Йоахіма Льова, але отримала від нього відмову.
