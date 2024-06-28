"Що поробиш, це – футбол. Так трапляється. Кажуть, що від однієї гри багато що залежить. Так воно і сталося на нинішній континентальній першості. Збірній України на самому початку групового етапу не можна було програвати. Втім, життя продовжується. Потрібно рухатись вперед і доводити свою профпридатність, а не на словах розповідати, які ми "круті". Чемпіонат Європи не любить "зіркової" хвороби. І не прощає.

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Після фіаско з румунами наші хлопці хоч і зібралися, добре провівши другий тайм із словаками та весь матч з бельгійцями, проте було вже трохи запізно. Що й казати, результат 0:3 у першій грі збірній України дуже нашкодив. Та хай там як, а наша команда є перспективною – якщо, звичайно, тренерський штаб створить в ній атмосферу взаємної поваги та довіри. І щоб футболісти, які захищають кольори збірної, не ставили гроші вище футболу і власної гідності. Адже є ще й країна, за яку потрібно битись у кожному матчі.

Звинувачувати Сергія Реброва і кидатись на нього не варто, адже він сам собі не ворог. Попри факт невдачі на європейській першості потрібно рухатись вперед, у нас є гарна перспектива. Навпаки, Реброву потрібно допомогти зробити по-справжньому конкурентоздатну команду", – сказав Бєланов у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, у групі збірної України всі чотири команди набрали однакову кількість очок (по чотири), однак у "синьо-жовтих" виявилась найгірша різниця забитих і пропущених голів, і вони посіли останню сходинку у квартеті.

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