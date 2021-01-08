У 2016 році Майкон покинув Рому і повернувся у Бразилію, оскільки хотів завершити кар'єру на Батьківщині. Однак плани змінилися, і футболіст знову опинився на Апеннінах.

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Як повідомляє Sky Sport, Майкон вже прибув до Італії і невдовзі підпише контракт з клубом Сона Кальчо. Скромна команда, яка виступає у групі Б Серії D, також підтвердила цю інформацію на своїй сторінці у Фейсбук.

При цьому зазначається, що разом з Майконом переходить і його 15-річний син. Хлопчина буде виступати за молодіжну команду Сони.

До слова, Майкон виступав за такі імениті клуби, як Манчестер Сіті, Рома та Інтер. Найбільшого успіху досяг у складі міланського гранда, з якими виграв чотири чемпіонства, два Кубки Італії, три Суперкубки Італії, а також став тріумфатором Ліги чемпіонів 2010 року, коли "нерадзуррі" очолював Жозе Моурінью.

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