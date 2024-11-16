Колишній головний тренер грузинських Діли та Динамо Батумі Андрій Демченко висловився щодо відсутності у заявці на матчі з грузинами та албанцями вчорашнього лідера "синьо-жовтих" Андрія Ярмоленка.

"Говорімо відверто, не соромлячись: в Ярмоленка зараз така ситуація, що очі біжать, а ніжки вже не можуть.

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Андрій дуже довгий час мав величезний вплив на збірну України, приніс чимало користі нашій національній команді, прославляв нашу країну. Проте всьому приходить кінець – це нормальна ситуація", – сказав Демченко у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, попереду в України два вирішальних поєдинки, які визначать подальшу долю збірної в Лізі націй – команда Реброва має шанс як піднятись у дивізіон А, так і опуститись нижче. Вже сьогодні, 16 листопада, "синьо-жовті" у Батумі зіграють зі збірною Грузії, а у вівторок, 19 листопада, зійдуться з Албанією.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.

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