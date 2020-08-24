Волинець – найкращий гравець 1-го туру УПЛ

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем стартового туру було визнано 26-річного голкіпера Колоса Євгена Волинця, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Воротар обійшов у голосуванні півзахисника Динамо Віталія Буяльського, форварда Ворскли Владислава Кулача та хавбека Шахтаря Алана Патріка.

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату України нового сезону Колос на виїзді поступився донецькому Шахтарю з рахунком 1:3. Героєм зустрічі став кіпер ковалівців, якому вдалось відбити два з трьох призначених у свої ворота пенальті (від Марлоса і Тайсона).

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