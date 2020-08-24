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Волинець – найкращий гравець 1-го туру УПЛ

13:20 - Читать на русском
Волинець – найкращий гравець 1-го туру УПЛ
Євген Волинець (праворуч) / Фото з відкритих джерел

Воротар "хліборобів" Євген Волинець став першим серед усіх гравців УПЛ у поточному турі.

60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
 
Денис Костишин 77’
60’ Алан Патрік
69’ Алан Патрік
72’ Євген Волинець
77’ Денис Костишин

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем стартового туру було визнано 26-річного голкіпера Колоса Євгена Волинця, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Воротар обійшов у голосуванні півзахисника Динамо Віталія Буяльського, форварда Ворскли Владислава Кулача та хавбека Шахтаря Алана Патріка.

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату України нового сезону Колос на виїзді поступився донецькому Шахтарю з рахунком 1:3. Героєм зустрічі став кіпер ковалівців, якому вдалось відбити два з трьох призначених у свої ворота пенальті (від Марлоса і Тайсона).

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Теги
Віталій Віталій Буяльський Шахтар Шахтар Динамо Динамо Колос Колос Євген Євген Волинець Тайсон Алан Алан Патрік Марлос Шахтар - Колос УПЛ Ворскла Ворскла Владислав Владислав Кулач
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