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Волинь звільнить Тлумака з посади головного тренера, – ЗМІ

16:35 - Читать на русском
Волинь звільнить Тлумака з посади головного тренера, – ЗМІ
Андрій Тлумак / Фото з відкритих джерел

Луцьку команду чекають серйозні зміни.

 

Головний тренер Волині Андрій Тлумак найближчим часом покине луцьку команду, повідомляє видання Footboom.

Історичний вихід команди Кобіна в УПЛ та шедевр Ткачука у відеоогляді матчу Минай – Волинь

Основною причиною такого рішення став невихід Волині в УПЛ. До слова, легенда Карпат очолив "хрестоносців" два роки тому – 1 червня 2018-го.

Нагадаємо, в останньому турі лучани на виїзді мінімально поступились Минаю (0:1) і втратили право на підвищення у класі, опустившись на п'яту сходинку турнірної таблиці. Натомість до найвищого дивізіону пробились Минай, Рух та Інгулець.

Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетіла

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09:45
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Теги
Волинь Волинь Перша ліга Минай Минай Андрій Андрій Тлумак Минай - Волинь
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