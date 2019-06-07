Волинь запустила флешмоб за розширення УПЛ до 16 команд

Луцька Волинь виступила за розширення кількості учасників УПЛ та запустила відповідний флешмоб.

Луцька Волинь на своєму YouTube-каналі запустила флешмоб за розширення кількості учасників УПЛ до 16 команд.

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Волиняни вдались до такого кроку після нічиєї з Карпатами (0:0) у Львові, повідомивши про бажання бачити обидві команди в УПЛ. На стадіон Україна прийшли 10 тисяч глядачів.

За словами представників клубу, формат із 16 командами є більш рейтинговим, конкурентним та цікавим.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 в УПЛ продовжать виступати 12 команд та ділитись на "шістки".

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