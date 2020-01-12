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Волинь розпрощалась з шістьма гравцями

22:04 324 Читать на русском
Волинь розпрощалась з шістьма гравцями
Гравці Волині / фото ФК Волинь

Луцька Волинь офіційно оголосила про відхід одразу шести гравців.

Ярослав Котляров, Міха Горопевшек, Євген Неплях, Назар Мельничук, Андрій Стрижеус та Віталій Пономар покинули Волинь, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Головний тренер Андрій Тлумак, керівництво, тренерський штаб та персонал ФК Волинь дякує хлопцям за плідну співпрацю, та за те, що були невід’ємною частиною нашої луцької футбольної родини. Нехай на вас чекає цікаве та успішне продовження кар’єри в інших клубах. Ну а ми, у свою чергу, завжди будемо вболівати за ваші успіхи – адже екс-волинян в футболі не буває", – йдеться у зверненні клубу.

До слова, Волинь завершила перше коло на другому місці з 38 очками в активі, відстаючи від першого Руха на 1 пункт.

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