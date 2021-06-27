Новим головним тренером став Альберт Шахов, інформує офіційний Instagram лучан.

Полісся підсилилося відразу трьома новачками – серед них екс-форвард збірної України

Ігрова кар'єра 45-річного фахівця була вкрай насиченою – понад 20 клубів, серед яких і Волинь. Останні 8 років Шахов провів у структурі "хрестоносців", працюючи тренером. У 2016 році допомагав легендарному Віталію Кварцяному, а в 2017-му став головним тренером Волині і протримався до зимової паузи.

За підсумками минулого сезону лучани посіли у турнірній таблиці Першої ліги сьому сходинку, набравши 46 очок. Влітку було ухвалене рішення попрощатися з Василем Сачком.

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