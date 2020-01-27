toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
КОБІ БРАЯНТ ДИНАМО - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Волинь презентувала трьох новачків

22:34 404 Читать на русском
Волинь презентувала трьох новачків
Волинь презентувала новачків / фото ФК Волинь

Один із лідерів Першої ліги оголосив про підписання контрактів одразу з трьома гравцями.

Захисники Ярослав Конкольняк та Віталій Приндета, а також форвард Станіслав Куліш стали гравцями луцького клубу, інформує офіційний сайт Волині.

Бартуловіч розповів, чому перейшов з Волині в Інгулець – хорват назвав клуб УПЛ, який хотів його підписати

У першій частині сезону Конкольняк виступав за Прикарпаття. Він зіграв 18 матчів і забив 1 гол у Першій лізі. Приндета донедавна захищав кольори Десни, за яку у цьому сезоні зіграв 1 матч в УПЛ. Куліш зіграв 13 матчів і забив 2 голи в УПЛ у складі СК Дніпро-1. В минулому сезоні він став найкращим бомбардиром Першої ліги.

Нагадаємо, Волинь наразі посідає 2 місце в Першій лізі, відстаючи від лідера, львівського Руха, на одне очко.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє

blog_ava
Жорстока правда зірки Динамо, зрив Касільяса, сльози Мессі та Роналду – футбольний світ оплакує втрату Кобі Браянта
17:11
7886
Теги
Трансфери Віталій Приндета Віталій Приндета Волинь Волинь Перша ліга Станіслав Куліш Станіслав Куліш Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
56
хв
Астон Вілла
21:45
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук