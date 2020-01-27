Волинь презентувала трьох новачків

Один із лідерів Першої ліги оголосив про підписання контрактів одразу з трьома гравцями.

Захисники Ярослав Конкольняк та Віталій Приндета, а також форвард Станіслав Куліш стали гравцями луцького клубу, інформує офіційний сайт Волині.

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У першій частині сезону Конкольняк виступав за Прикарпаття. Він зіграв 18 матчів і забив 1 гол у Першій лізі. Приндета донедавна захищав кольори Десни, за яку у цьому сезоні зіграв 1 матч в УПЛ. Куліш зіграв 13 матчів і забив 2 голи в УПЛ у складі СК Дніпро-1. В минулому сезоні він став найкращим бомбардиром Першої ліги.

Нагадаємо, Волинь наразі посідає 2 місце в Першій лізі, відстаючи від лідера, львівського Руха, на одне очко.

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