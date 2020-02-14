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Волинь представила чергового новачка – у першій частині сезону він виступав в УПЛ

14 лютого 14:50 1153 Читать на русском
Волинь представила чергового новачка – у першій частині сезону він виступав в УПЛ
Джемаль Кизилатеш / ФК Волинь

Один із лідерів Першої ліги продовжує формувати склад перед вирішальним етапом боротьби за вихід у УПЛ.

Черговим новачком Волині став півзахисник Джемаль Кизилатеш, інформує офіційний сайт клубу. В першій частині сезону він захищав кольори Колоса, у складі якого зіграв 6 матчів в УПЛ.

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25-річний українець турецького походження раніше також виступав за Арсенал-Київщина з Білої Церкви, полтавську Ворсклу та Арсенал-Київ.

Нагадаємо, наприкінці січня Волинь представила ще трьох новачків – команду Андрія Тлумака поповнили захисники Ярослав Конкольняк та Віталій Приндета, а також форвард Станіслав Куліш.

До слова, команда з Луцька наразі посідає друге місце у турнірній таблиці Першої ліги.

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