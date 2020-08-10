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Волинь підтвердила коронавірус у двох гравців перед вирішальним поєдинком за путівку в УПЛ

16:50 - Читать на русском
Волинь підтвердила коронавірус у двох гравців перед вирішальним поєдинком за путівку в УПЛ
Владислав Леванідов / Фото ФК Волинь

Погані новини надійшли від лікарів волинського клубу перед заключним туром Першої ліги.

 

Двоє гравців Волині – голкіпер Владислав Леванідов та хавбек Анатолій Ульянов – здали позитивні тести на коронавірус, повідомляється у програмі Профутбол.

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Наставник команди Андрій Тлумак не зможе розраховувати на інфікованих підопічних перед ключовим поєдинком проти Миная, де вирішуватиметься доля путівки в УПЛ.

"Розмовляв з Леванідовим. Він сказав, що все нормально, ніяких симптомів. Він сам шокований, що таке може бути", – прокоментував ситуацію капітан Волині Сергій Сімінін.

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Теги
Владислав Владислав Леванідов Волинь Волинь Перша ліга Анатолій Анатолій Ульянов Минай - Волинь коронавірус
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