Волинь підтвердила коронавірус у двох гравців перед вирішальним поєдинком за путівку в УПЛ

Двоє гравців Волині – голкіпер Владислав Леванідов та хавбек Анатолій Ульянов – здали позитивні тести на коронавірус, повідомляється у програмі Профутбол.

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Наставник команди Андрій Тлумак не зможе розраховувати на інфікованих підопічних перед ключовим поєдинком проти Миная, де вирішуватиметься доля путівки в УПЛ.

"Розмовляв з Леванідовим. Він сказав, що все нормально, ніяких симптомів. Він сам шокований, що таке може бути", – прокоментував ситуацію капітан Волині Сергій Сімінін.

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