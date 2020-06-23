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Волинь підсилилась екс-футболістом Динамо

13:12 - Читать на русском
Волинь підсилилась екс-футболістом Динамо
Денис Норенков / Фото з відкритих джерел

Один з лідерів Першої ліги продовжує підготовку до рестарту чемпіонату.

Луцька Волинь, готуючись до відновлення другого за силою дивізіону, підписала до свого табору трьох досвідчених футболістів, повідомляє офіційний сайт команди.

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Новачками "хрестоносців" стали Сергій Літовченко, Денис Норенков та Валерій Сад. Про терміни угоди з футболістами не повідомляється.

Нагадаємо, Літовченко свого часу вже виступав у Волині – з 2011 по 2014 роки він захищав ворота лучан. За плечами у 32-річного голкіпера досвід гри у вітчизняних Арсеналі, Олімпіку та Чорноморці, а також вояжі у грузинські Зугдіді та Динамо і азербайджанський Кяпаз.

Норенков – вихованець Динамо. 23-річний півзахисник виступав у юнацькій та молодіжній системі київського клубу. Грав у харківському Геліосі, одеських Жемчужині та Чорноморці.

21-річний півзахисник Сад – вихованець стрийської Скали. Професійну кар’єру розпочав у Словаччині, після чого пограв за Скалу та рівненський Верес.

Нагадаємо, Волинь перед рестартом сезону у Першій лізі посідає другу сходинку турнірної таблиці, відстаючи від лідера – львівського Руха – на одне очко.

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Теги
Денис Денис Норенков Сергій Сергій Літовченко Волинь Волинь Перша ліга Трансфери
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