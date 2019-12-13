Волинь офіційно повідомила про відхід відразу шести футболістів

Луцька Волинь, готуючись до другої половини сезону, ухвалює важливі кадрові рішення.

Луцький клуб покинули шестеро футболістів – Міха Горопевшек, Віталій Пономар, Назар Мельничук, Євген Неплях, Андрій Стрижеус та Ярослав Котляров.

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"Головний тренер Андрій Тлумак, керівництво, тренерський штаб та персонал клубу дякують хлопцям за плідну співпрацю, за те, що були невід’ємною частиною луцької футбольної родини", – йдеться у повідомленні прес-служби Волині.

Нагадаємо, що за підсумками осінньої частини чемпіонату України серед команд Першої ліги Волинь набрала 38 очок та посіла другий рядок у турнірній таблиці.

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