Волинь – Карпати: анонс матчу-відповіді плей-офф чемпіонату УПЛ

Волинь приймає Карпати в рамках матчу-відповіді плей-офф чемпіонату УПЛ. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Галицько-Волинське дербі у вирішальній битві за УПЛ, з одного боку, радує градусом та інтригою протистояння, але з іншого – наводить на смуток. Або Карпати, або Волинь не гратимуть в еліті у наступному сезоні, що в будь-якому випадку є суттєвою втратою для вітчизняного чемпіонату. Тим не менш, команди самі винні в своїх бідах: "левам" навесні потрібно було перемагати аутсайдерів раніше, ніж в останньому турі, а керівництву "хрестоносців" слід навчитися платити старі борги та не влізати в дивні історії – клуб, наприклад, підозрюють в участі в договірних матчах.

Тлумак: Карпати і Волинь заслуговують грати в УПЛ

Перша зустріч між цими командами відбулася за 10-тисячної львівської публіки, яка зібралася на стадіоні "Україна". Матч вийшов непоганим в плані динаміки та створення моментів – гравці Карпат більше тримали м'яч та частіше били (12:7), однак футболісти Волині стріляли точніше (3:4 за ударами в площину). "Зелено-білі", діючи першим номером, пропустили купу контратак з класним завершенням у першій половині дебютного тайму, однак потім перехопили ініціативу – втім, рівень гостроти їх моментів дещо поступався тим, які мали лучани. Загалом же поєдинок був нічийним, хоча відсутність голів у ньому розчарувала – суперники награли бодай на 1:1.

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Сильною стороною Карпат, продемонстрованою в дербі, стала культура роботи з м'ячем. Команда вкомплектована латиноамериканцями, Гуцуляк грав у Іспанії, а центрхав Онгла примудрився зацікавити Динамо та європейські клуби – настільки класно він бачить поле та пасує. Взагалі, за кадрами "леви" є одним з найцікавіших колективів України, адже тут є виконавці на будь-який смак. Мінус, однак, криється у крихкій обороні та фізичній підготовці – головний тренер Олександр Чижевський у післяматчевому інтерв'ю скаржився на втому футболістів та виразив надію, що захисники самі не привезуть собі гол. Крім того, львів'янам бракує думки на футбольному полі, що позначається на розвитку атак.

Волинь у Львові продемонструвала якісну гру другим номером. У Андрія Тлумака під такий стиль підходять кілька цікавих футболістів, які вміють віддати довгу передачу (навіть зовнішньою стороною стопи) або швидко вилетіти в контру, завершивши її сильним ударом. Особливо виділялися іранець Сіаваш Хагназарі та екс-карпатівець Денис Кожанов, а також Ростислав Волошинович. Це тріо в першій половині першого тайму раз за разом карало львів'ян за дрібні помилки, однак реалізація створених таким чином моментів підкачала.

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З фізикою ж у лучан все в порядку, але їм не вистачає тактичної різноплановості. Після потужного відрізку, коли Карпати могли згоріти на очах власних вболівальників, "зелено-білі" підлаштувалися до гри суперника – як наслідок, цікаві моменти у Волині з'явилися аж наприкінці зустрічі.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Волинь та Карпати провели між собою 32 матчі у всіх турнірах. 15 з них виграли львів'яни, 12 разів перемогу святкувала Волинь, а ще п'ять зустрічей були зведені до нічиєї.

2. Волиняни на своєму полі 15 разів приймали Карпати, 6 разів відсвяткувавши перемогу й 5 разів програвши. Ще у чотирьох випадках команди переможця не виявили – це 90% від усіх нічиїх у дербі.

3. У п'яти останніх зустрічах проти Карпат футболісти Волині жодного разу не виграли, тричі програвши і двічі розписавши нічию. Рахунок за цей період – 5:2 на користь "левів".

4. Загальний рахунок протистояння у Галицько-Волинському дербі – 31:27 на користь "зелено-білих".

5. Волинь очолює екс-голкіпер Карпат Андрій Тлумак, його асистентами є колишні "леви" Андрій Сапуга та Богдан Марчук, а у складі їх команди виступають п'ять екс-футболістів "зелено-білих" – Младен Бартулович, Денис Кожанов, Богдан Когут, Ігор Карпенко та Євген Неплях. Разом з тим, наставник Карпат Олександр Чижевський народився у Луцьку, а капітан Артем Федецький є вихованцем Волині.

Кадрова ситуація

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У Карпат ніяких проблем зі складом, порівняно з першим поєдинком, не з'явилося – Вільям Де Камарго все так же травмований, а Папа Гуйє помахав ручкою через непорозуміння з керівництвом клубу. У Волині також нічого критичного, але варто відзначити травму захисника Міхи Горопевшека. Крім того, за лучан через умови оренди не зможе зіграти форвард Ігор Карпенко – натомість, з дискваліфікації повернувся Сергій Петько. Певні питання можуть бути щодо участі Артура Западні, який отримав пошкодження на 24-й хвилині поєдинку ві Львові. Наскільки він готовий до матчу-відповіді – поки що невідомо.

Орієнтовні склади на матч Волинь – Карпати

Волинь: Неділько – Сімінін, Болденков, Неплях, Цюпа – Курко, Бартуловіч – Хагназарі, Климець, Волошинович – Кожанов

Карпати: Кучинський – Федецький, Ковтун, Нестеров, Мегреміч – Ді Франко, Кльоц, Онгла, Мякушко – Понде, Гуцуляк

Прогноз Футбол 24 – 1:1, перемога однієї з команд в серії пенальті

Гадати на результат такого матчу дуже важко – навіть букмекери не бачать чіткого фаворита, виставивши на обидва клуби дуже близькі коефіцієнти. Поєдинок у Львові продемонстрував, що команди абсолютно рівні, а моментів було достатньо для того, щоб сподіватися на голи у Луцьку. При цьому очевидно, що ніхто не форсуватиме події; футболісти гратимуть дуже обережно, адже ціна помилки величезна. Саме тому цілком вірогідною здається результативна нічия в основний час.

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Карпатам бракує функціональної готовності – навіть з Інгульцем "леви" погано виглядали в екстратаймах, хоча й дотерпіли до пенальті. Волинь сильна у фізичному плані, однак витримати 120 хвилин в останньому матчі сезону нелегко навіть лучанам. Саме тому можна очікувати, що команди зосередяться на обороні здобутого результату, дотягнувши до серії пенальті. Там може статися що завгодно – львів'яни в чвертьфіналі Кубка пробивали "11-метрові" просто бездарно, але на господарів буде чинитися фантастичний тиск. Робити прогноз щодо переможців у лотереї немає сенсу, тож якщо до неї дійде, то всіх розсудить Фортуна.