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Волинь – Карпати: поліція відкрила кримінальну справу щодо погрому під час матчу в Луцьку

22:10 99 Читать на русском
Волинь – Карпати: поліція відкрила кримінальну справу щодо погрому під час матчу в Луцьку
Інцидент на матчі Волинь – Карпати / фото: П. Ковальський

Слідчі Луцького відділку поліції почали кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна на стадіоні Авангард у Луцьку.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
 
Дмитро Кльоц 37’
Крістіан Понде 82’
Денис Мірошніченко 90+4’
37’ Дмитро Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
82’ Крістіан Понде
90+4’ Денис Мірошніченко

Поліція за фактом умисного пошкодження майна проводить досудове розслідування в ході якого будуть встановленні всі обставини кримінального правопорушення та особи причетні до його скоєння на матчі Волинь – Карпати, передає офіційний сайт нацполіції Волинської області.

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"Санкція статті визначає покарання у вигляді, зокрема, штрафу, чи громадських або виправних робіт. Найсуворіше покарання – обмеження або позбавлення волі строком до трьох років", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що під час матчу фанати львівського клубу зривали трибун сидіння і підпалювали їх. Постраждалих під час пожежі не було.

Додамо, що керманич Волині Андрій Тлумак звинуватив суддю Козиряцького в заангажованому на користь Карпат суддівстві.

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