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Волинь – Карпати: у рапорті арбітра вказано, що матч не було завершено – поєдинок розгляне КДК УАФ

22:31 706 Читать на русском
Волинь – Карпати: у рапорті арбітра вказано, що матч не було завершено – поєдинок розгляне КДК УАФ
Волинь – Карпати / Карпати

Матч за місце в УПЛ між Волинню та Карпатами офіційно не було завершено.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
 
Дмитро Кльоц 37’
Крістіан Понде 82’
Денис Мірошніченко 90+4’
37’ Дмитро Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
82’ Крістіан Понде
90+4’ Денис Мірошніченко

Вчора, 8-го червня, відбувся матч-відповід між Волинню та Карпатами за місце в українській Прем'єр-лізі на наступний сезон. Поєдинок був перерваний на 90+6-й хвилині через втручання вболівальників.

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Головний арбітр матчу Максим Козиряцький вказав у рапорті: "На 90+6 хвилині матч був перерваний у зв’язку з масовим втручанням уболівальників ФК Волинь".

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Тобто, поєдинок не був завершеним. Рішення щодо матчу Волинь – Карпати буде ухвалене після розгляду справи КДК УАФ, що відбудеться найближчими днями", – повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Теги
Карпати Карпати Волинь Волинь КДК УАФ Волинь - Карпати
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