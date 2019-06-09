Волинь – Карпати: у рапорті арбітра вказано, що матч не було завершено – поєдинок розгляне КДК УАФ

Матч за місце в УПЛ між Волинню та Карпатами офіційно не було завершено.

Вчора, 8-го червня, відбувся матч-відповід між Волинню та Карпатами за місце в українській Прем'єр-лізі на наступний сезон. Поєдинок був перерваний на 90+6-й хвилині через втручання вболівальників.

Волинь – Карпати: фанат напав на арбітра матчу – суддівська бригада рятувалася втечею

Головний арбітр матчу Максим Козиряцький вказав у рапорті: "На 90+6 хвилині матч був перерваний у зв’язку з масовим втручанням уболівальників ФК Волинь".

Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через розлючених фанатів

Тобто, поєдинок не був завершеним. Рішення щодо матчу Волинь – Карпати буде ухвалене після розгляду справи КДК УАФ, що відбудеться найближчими днями", – повідомляє офіційний сайт УПЛ.