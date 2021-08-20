Уже 25 серпня в Харкові, на стадіоні ОСК Металіст, пройде матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів між Шахтарем і Монако. Саме в цій зустрічі вирішиться, хто із суперників виступить восени в груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру.

Після мінімальної виїзної перемоги «гірникам» потрібно утримати необхідний результат на своєму полі, гості ж ітимуть уперед, щоб реабілітуватися за домашню поразку, і нічого крім перемоги їх не влаштує.

Матч обіцяє бути видовищним і безкомпромісним, і якщо у вас немає можливості потрапити в цей день на стадіон Металіст, то варто заздалегідь подбати про якісний перегляд матчу. Наприклад, на платформі Volia TV, яка вже багато років надає своїм абонентам можливість насолоджуватися найкращим футбольним контентом, включаючи Лігу чемпіонів, Лігу Європи й топові європейські чемпіонати.

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Підсумуємо. 25 серпня, 22:00, Харків, ОСК Металіст, матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар – Монако. Вболіваємо за наших і насолоджуємося якісною трансляцією у високій роздільній здатності на платформі VoliaTV.