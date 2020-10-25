В рамках 5-го туру Бундесліги Армінія на виїзді поступилась Вольфсбургу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 5-й тур

Вольфсбург – Армінія – 2:1

Голи: Вегхорст, 19, Арнольд, 20 – Шіппльок, 80

Вердер – Хоффенхайм – початок о 19:00

Вольфсбург на Фольксваґен-арені приймав Армінію. Ще у першому таймі "вовки" забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку. Спочатку при розіграші штрафного відзначився Вегхорст, а вже за хвилину неточну передачу віддав голкіпер, чим скористався Максіміліан Арнольд.

4 хвилини, 1 дотик до м'яча, 2 жовті картки та вилучення – найгірша заміна року, яка визначила лідера Бундесліги

У другому таймі голів не було до 80-ї хвилини. Шіппльок, на межі штрафного майданчика, в дотик замкнув передачу під удар від Доана. Це додало гостям сил і до кінця матчу вони відчайдушно намагались відігратись, але захист "вовків" вистояв. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Вольфсбурга – 2:1.

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