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Вольфсбург втратив важливого гравця – у першому турі Ліги Європи "вовки" прийматимуть Олександрію

14:50 227 Читать на русском
Вольфсбург втратив важливого гравця – у першому турі Ліги Європи "вовки" прийматимуть Олександрію
Ксавер Шлагер / Imago images

Представник Бундесліги зазнав кадрових втрат незадовго до старту в єврокубках.

Хавбек Вольфсбурга Ксавер Шлагер травмувався у матчі проти Падерборна, інформує Kicker.

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Уже в дебюті зустрічі австрієць невдало оступився і впав на газон, скорчившись від болю. Діагноз лікарів – перелом гомілки, який потребує операційного втручання. Подібне пошкодження виключає участь Шлагера у матчі першого туру групового етапу ЛЄ проти Олександрії, який відбудеться 19 вересня.

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Варто зазначити, що новачок Вольфсбурга виходив у основному складі команди у перших двох турах і отримував високі оцінки німецької преси за свою гру.

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Теги
Ліга Європи Вольфсбург Вольфсбург Олександрія Олександрія Німеччина Ксавер Шлагер Ксавер Шлагер
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