Вольфсбург вирвав перемогу в Аугсбурга: 17-й тур Бундесліги, матчі неділі

В матчі 17 туру Бундесліги Вольфсбург в кінці матчу переміг Аугсбург. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 17 тур

Аугсбург – Вольфсбург – 2:3

Голи: Хедіра, 49, Кордова, 59 – Гілявогі, 33, Вільям, 41, Ґерхарт, 89

Хоффенхайм – Майнц – початок матчу о 19:00

Вольфсбург вирвав дуже складну перемогу в Аугсбурга. Гілявогі відкрив рахунок в середині першого тайму, а Вільям подвоїв перевагу "вовків". Аугсбург після виходу з перерви здійснив дві заміни, які перевернули гру. Вже через 3 хвилини Хедіра скоротив відставання, а на 59 хвилині Кордова зрівняв рахунок. Здавалось, гра так і завершиться нічиєю, але Ґерхарт під завісу матчу вирвав перемогу для Вольфсбурга.

Завдяки цій перемозі Вольфсбург набрав 28 очок та обігнав Айнтрахт, Аугсбург з 15 пунктами розташувався на 15 місці.