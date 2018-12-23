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Вольфсбург вирвав перемогу в Аугсбурга: 17-й тур Бундесліги, матчі неділі

18:27 31 Читать на русском
Вольфсбург вирвав перемогу в Аугсбурга: 17-й тур Бундесліги, матчі неділі
Аугсбург – Вольфсбург – 2:3 / Твіттер ФК Аугсбург

В матчі 17 туру Бундесліги Вольфсбург в кінці матчу переміг Аугсбург. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 17 тур

Аугсбург – Вольфсбург – 2:3

Голи: Хедіра, 49, Кордова, 59 – Гілявогі, 33, Вільям, 41, Ґерхарт, 89

Хоффенхайм – Майнц – початок матчу о 19:00

Вольфсбург вирвав дуже складну перемогу в Аугсбурга. Гілявогі відкрив рахунок в середині першого тайму, а Вільям подвоїв перевагу "вовків". Аугсбург після виходу з перерви здійснив дві заміни, які перевернули гру. Вже через 3 хвилини Хедіра скоротив відставання, а на 59 хвилині Кордова зрівняв рахунок. Здавалось, гра так і завершиться нічиєю, але Ґерхарт під завісу матчу вирвав перемогу для Вольфсбурга.

Завдяки цій перемозі Вольфсбург набрав 28 очок та обігнав Айнтрахт, Аугсбург з 15 пунктами розташувався на 15 місці.

Німеччина17 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Вольфсбург: Неділя 23 грудня 2018

Аугсбург
Матч завершено
2 : 3
Вольфсбург
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Німеччина Вольфсбург Вольфсбург Аугсбург Аугсбург Аугсбург - Вольфсбург
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