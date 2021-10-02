Німеччина, Бундесліга, 7-й тур

Борусія Д – Аугсбург – 2:1

Голи: Геррейро, 10 (пен.), Брандт, 51 – Зекірі, 35

Вольфсбург – Борусія М – 1:3

Голи: Вальдшмідт, 25 – Емболо, 5, Хофман, 7, Скаллі, 90+5

Вилучення: Лакруа, 76 (Вольфсбург, друга жовта картка)

Нереалізований пенальті: Штіндль, 76 (Борусія М)

Герта – Фрайбург – 1:2

Голи: Пйонтек, 70 – Лінхарт, 17, Петерсен, 78

Штутгарт – Хоффенхайм – 3:1

Голи: Кемпф, 19, Мавропанос, 60, Массімо, 81 – Ларсен, 84

РБ Лейпциг – Бохум – початок зустрічі о 19:30

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Дортмундська Борусія вже на 10-й хвилині матчу з Аугсбургом отримала право на пенальті. Джефрі Гаувелеув грубо порушив правила у власному штрафному і арбітр вказав на позначку. Рафаел Геррейро пострілом низом по центру воріт вивів "джмелів" вперед. В середині тайму Арне Майєр наважився на божевільний удар з далекої відстані, влучив у хрестовину, м'яч відскочив в центр воротарського майданчика і Енді Зекірі відновив статус-кво.

По перерві Юліан Бранд, отримавши сферу поблизу штрафного майданчика суперника, змістився ближче до центру і переклавши собі під ліву ногу влучно пробив у ближній кут. За мить Аугсбург зрівняв, але арбітр зафіксував порушення в атаці і гол скасував. На більше команди не спромоглись.

Один з лідерів Бундесліги – Вольфсбург – вже на початку матчу двічі пропустив від менхенгладбаської Борусії. Спочатку Брель Емболо ударом у падінні через себе відкрив рахунок, а за дві хвилини Йонас Хофман подвоїв перевагу гостей. В середині тайму перший удар у площину воріт "вовків" досягнув цілі і все стало не таким безнадійним.

В середині другого тайму господарі опинились у меншості – Лакруа "привіз" пенальті у свої ворота і побачив перед собою другу жовту картку. Втім Ларс Штіндль з позначки не зумів переграти Куна Кастельса. На п'ятій доданій хвилині Джо Скаллі виправив огріх партнера, поставивши ефектну крапку у матчі.

Фрайбург ще до середини першого тайму повів у рахунку з Гертою. Філіпп Лінхарт вистрибнув вище за інших у воротарському майданчику берлінців і головою влучно замкнув подачу з кутового. По перерві на полі з'явився Кшиштоф Пйонтек, який на деякий час став героєм "Старої дами" – в одному з епізодів поляк вдало замкнув простріл Міттельштадта. Однак господарі не зуміли втримати нічию, пропустивши за 10 хвилин до завершення матчу.

На дві змарновані нагоди Хофенхайма протягом хвилини (постріл Крамаріча впритирку зі стійкою і поперечина від Бебу) Штутгарт відповів голом Кемпфа в середині першого тайму. Марк-Олівер результативно замкнув головою навіс з кутового під праву стійку. По перерві Константінос Мавропанос подвоїв перевагу "швабів", майстерно накрутивши кількох захисників. Під кінець матчу команди обмінялись голами – Роберто Массімо спочатку довів рахунок до непристойного, а згодом Якоб Бруун Ларсен забив гол престижу.

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