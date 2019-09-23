Вольфсбург у красивому матчі зіграв унічию з Хоффенхаймом

У 5-у турі Бундесліги Вольфсбург та Хоффенхайм сильнішого не виявили. Рахунок та звіт матчу читайте на Футбол 24.

Суперник Олександрії у Лізі Європи в заключному матчі 5-го туру Біндесліги на своєму полі приймав Хоффенхайм. Вольфсбург почав з двох перемог у чемпіонаті, однак потім двічі втрачав очки з не найсильнішими командами – Падерборном (для якого одне очко у матчі з "вовками" досі залишається єдиним після 5-ти матчів), та Фортуною, з якою господарі зустрічались у попередньому турі (1:1). Хоффенхайм Юліана Наґельсманна теж не вирізнявся стабільною грою на старті чемпіонату, мав 4 пункти та 13-е місце до звітного поєдинку.

Тренер Вольфсбурга Гласнер: Олександрія нічим не здивувала

Гості розпочали активніше й уже на 6-й хвилині розмочили рахунок. Кадерабек головою скинув під удар Себастьяну Руді, а той довго не роздумуючи з льоту феноменальним ударом з-за меж штрафного пробив голкіпера! 0:1. На 22-й хвилині Ілас Бебу мав чудову нагоду подвоїти перевагу гостей ударом з меж штрафного, але поцілив прямо по центру – без проблем для Первана. А ближче до кінця тайму Вольфсбург зрівняв. Один з лідерів "вовків" Ваут Вегорст класно віддав п'ятою на забігаючого Мехмеді, а останній з гострого кута потужним ударом розстріляв ворота! Схоже, ніхто з гравців гостей такого не очікував – 1:1. За 3 хвилини господарі на куражі вийшли вперед, але гол Брекала арбітр не зарахував через гру рукою. Після першого тайму – нічия.

Талант Динамо Волошин пройшов тестування у Хоффенхаймі

Другий тайм команди розпочали у тому ж темпі й на тій же швидкості, якими закінчили перший. На 48-й Кадерабек виграв боротьбу після подачі з флангу та пробив головою, але Перван був на місці. До слова, чеський захисник був одним з найбільш помітних на полі, приймаючи активну участь у організації атак гостей. На 62-й хвилині Вольфсбург забив знову, але й цього разу гол Мехмеді був скасований через офсайд. Натомість Баумгартнер, який вийшов на заміну, зіпсував чудову нагоду вивести гостей вперед. Маючи достатньо часу на підготовку удару, але пробив не дуже сильно у кут воріт – голкіпер перевів на кутовий. Зрештою, команди до кінця поєдинку так і не змогли визначити переможця – 1:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ