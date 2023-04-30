Середняки турнірної таблиці – Вольфсбург та Майнц – продовжують відчайдушну боротьбу за потрапляння у єврокубки. Від Ліги конференцій гостей відділяла одна перемога, тож відібрати очки у прямого конкурента було важливим завданням для підопічних Бо Свенссона.

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Однак все пішло не за планом з самого початку. Вінд відкрив рахунок вже на 5-й хвилині після божевільної комбінації "трьох п'ят": одразу декілька його партнерів зіграли задньою частиною ноги, аби доправити м'яч до автора гола. Феєричне піжонське божевілля, яке, однак, дало результат!

За трохи Борнаув відгукнувся на навіс у воротарський і головою перекинув сферу через голкіпера. В середині тайму Вінд оформив дубль: Баку накрутив півкоманди на правому фланзі і прострілив на дальну штангу, де данський форвард, здавалось, з мертвого кута зумів переправити сферу у сітку. По прерві команди голів не забивали.

Як наслідок, Вольфсбург набрав 46 очок і піднявся на сьому сходинку, Майнц з 45-ма пунктами восьмий.

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