У суботу у 16-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 16-й тур

Бохум – Герта – 3:1

Голи: Хофманн, 22, 57, Шлоттербек, 45 – Сердар, 87

Вольфсбург – Фрайбург – 6:0

Голи: Віммер, 2, Вінд, 28, 37, Герхардт, 56, Баку, 81, Вальдшмідт, 90+4 (п.)

Уніон Берлін – Хоффенхайм – 3:1

Голи: Духі, 73, 89, Левелінг, 90+6 – Бебу, 44

Нереалізований пенальті: Сібачо, 25 (Уніон)

Айнтрахт – Шальке – 3:0

Голи: Ліндстрьом, 22, Борре, 84, Бута, 90+1

Штутгарт – Майнц – 1:1

Голи: Гірассі, 36 – Інгвартсен, 40 (п.)

Кельн – Вердер – початок матчу о 19:30

Баварія та РБ Лейпциг відкрили 2023-й результативною нічиєю – Зоммер дебютував за мюнхенців

Бохум на власному полі здолав Герту. Рурці у перші 45 хвилин відвантажили у ворота Олівера Крістенсена два м'ячі, а після відпочинку зняли всі питання щодо переможця. Берлінці зуміли забити гол престижу на останніх хвилинах матчу, але на більше їх не вистачило. Перемога дозволила Бохуму покинути передостанню сходинку турнірної таблиці. До слова, увесь матч за господарів провів український захисник Іван Ордець, отримавши за свою гру пристойні 6,9 бала.

Фрайбург сенсаційно поступився Вольфсбургу. Друга команда Бундесліги ще у першому таймі пропустила три сухих голи, а по перерві – ще стільки ж. Прикра поразка не дозволила команді Крістіана Штрайха скористатись нічиєю Баварії та РБ Лейпциг і скоротити відстань до мюнхенців.

Уніон оформив камбек з Хоффенхаймом. Берлінці могли виходити вперед в середині першого тайму, але Сібаччо з пенальті влучив у стійку. За хвилину до перерви Хоффе засмутив вболівальників "Старої дами" голом у роздягальню. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки господарям вдалось відновити статус-кво, а на останніх хвилинах перевернути все з ніг на голову: на 89-й Духі вивів Герту вперед, а вже у доданий час Левелінг фіналізував звитягу команди.

Айнтрахт здобув непрості три очки у поєдинку з Шальке. Ліндстрьом ще в середині першого тайму вивів "орлів" вперед, але закріпити первагу довго не вдавалось. Лише за 5 хвилин до завершення матчу господарі зуміли подвоїти, а згодом і потроїти рахунок. Звитяга дозволила їм скористатись фіаско Фрайбурга і піднятись на другу сходинку турнірної таблиці Бундесліги.

У ще одному матчі Штутгарт розписав нічию з Майнцом. Команди обмінялись голами наприкінці першого тайму – на гол Гірассі Інгвартсен відповів ударом з одинадцятиметрового. Шваби залишаються у зоні вильоту.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ