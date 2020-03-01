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Вольфсбург розписав бойову нічию з Уніоном – матч знову переривали через протести фанатів: 24 тур Бундесліги, неділя

16:37 107 Читать на русском
Вольфсбург розписав бойову нічию з Уніоном – матч знову переривали через протести фанатів: 24 тур Бундесліги, неділя
Уніон Берлін – Вольфсбург – 2:2

В рамках 24-го туру чемпіонату Німеччини суперник Шахтаря по Лізі Європи – Вольфсбург – зміг уникнути поразки від берлінського Уніона.

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 24-й тур

Уніон Берлін – Вольфсбург – 2:2

Голи: Андерсон, 41, Фрідріх, 56 – Герхардт, 60, Вегхорст, 81

РБ Лейпциг – Байєр – 0:0 (перший тайм)

Недільну програму туру відкривав поєдинок у Берліні між Уніоном та Вольфсбургом. Суперник Шахтаря по 1/8 фіналу Ліги Європи домінував у першому таймі, а найкраща можливість відкрити рахунок на 23-й хвилині випала Вегхорсту – Ваут замкнув подачу з кутового ударом головою з шести метрів, а потім зіграв на добиванні після сейву Гікєвіча. Голкіпер впорався і з добиванням, а Уніон на 41-й хвилині забив гол першим же пострілом по воротах – це Андерсон замкнув навіс Тріммеля зі штрафного. Після цього місцеві фанати почали ображати федерацію та Дітмара Хоппа, тож гру призупинили на 15 хвилин.

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На старті другого тайму команди розмінялися голами зі стандартів: Фрідріх на 56-й хвилині замкнув подачу Тріммеля зі штрафного, вигравши "другий поверх" у Вегхорста, а Герхардт на 60-й пробив головою після навісу Арнольда з кутового – 2:1. Після цього особливих моментів не виникало, аж поки на поле не вийшов Жоао Віктор. З'явившись на 78-й хвилині, вже на 81-й він виконав точний крос з правого флангу на Вегхорста – 2:2. Саме цей гол встановив остаточний рахунок зустрічі.

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