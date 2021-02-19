Програму 22-го туру Бундесліги відкривав матч у Білефельді, де Армінія приймала Вольфсбург. "Вовки" не знали поразок у семи турах поспіль і в разі перемоги піднялись би на третю позицію в турнірній таблиці – успіх здавався цілком вірогідним, з огляду на 18-ту сходинку білефельдців. Втім, недооцінка була неприпустимою, адже господарі тиждень тому розписали нічию 3:3 з Баварією.

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Армінія у цій зустрічі знову пропустила тричі. Перші два голи "вовків" провів Штеффен – на 29-й хвилині Ренато замкнув простріл з правого флангу, а на 47-й він зіграв на добиванні після подачі зі штрафного та удару Вегхорста з лету. 0:2! Ще за вісім хвилин Арнольд зробив рахунок розгромним внаслідок пострілу метрів з 24-х у дальню дев'ятку – 0:3!

На відміну від поєдинку проти Баварії, голів у відповідь Армінія не провела. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Вольфсбурга з рахунком 0:3 – завдяки їй "вовки" набрали 42 очки й вийшли на третє місце в таблиці. Білефельд з 18 заліковими балами поки що тримається на вісімнадцятій сходинці.

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