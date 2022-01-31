Вольфсбург продав Вегхорста в АПЛ і знайшов одразу дві заміни
Нападник Ваут Вегхорст став гравцем Бернлі. Вольфсбург, продавши нідерландця, підписав двох форвардів.
Гравець збірної Нідерландів Ваут Вегхорст, який забивав Україні на Євро-2020, попрощався з Вольфсбургом і підписав контракт із Бернлі. Угода розрахована до 30 червня 2025-го, інформує офіційний сайт "кларетових".
Яремчук може стати одноклубником Миколенка – Бенфіка вирішила продати українця
Сума угоди не розголошується. Неофіційно повідомляють про 14 млн євро. Вольфсбург на заміну 29-річному Вегхорсту підсилився одразу двома гравцями. Контракти з "вовками" підписали досвідчений Макс Крузе та 22-річний нападник Копенгагена Йонас Вінн.
Із Крузе, який вже має досвід виступів за "зелено-білих", підписано контракт на півтора року. Вінн обійшовся Вольфсбургу в 12 млн євро і уклав угоду до літа 2026-го.
Трансферний дедлайн, зима 2022: потенційний дует гравців збірної України в АПЛ, жахіття Барселони