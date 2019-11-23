Вольфсбург перед матчем з Олександрією здолав Айнтрахт, Баварія знищила Фортуну: 12 тур Бундесліги, субота

У суботу, в рамках 12-го туру Бундесліги, відбулось п’ять поєдинків. Рахунок та звіт про про матчі читайте на "Футбол 24"

Чемпіонат Німеччини, 12-й тур

Айнтрахт – Вольфсбург – 0:2

Голи: Вегорст, 19, Жоао Віктор, 65

Вилучення: Тіссеран, 45+1 (друга жовта картка, Вольфсбург)

Баєр Леверкузен – Фрайбург – 1:1

Голи: Діабі, 36 – Хьолер, 5

Вердер – Шальке – 1:2

Голи: Осако, 80 – Харіт, 43, Раман, 53

Фортуна – Баварія – 0:4

Голи: Павар, 11, Толіссо, 27, Гнабрі, 34, Коутінью, 70

Уніон Берлін – Борусія М. – 2:0

Голи: Уджа, 15, Райєрсон, 90+2

Сусіди по турнірній таблиці – Айнтрахт і Вольфсбург – настроювались на серйозну боротьбу за три очки. В середині тайму суперник Олександрії у Лізі Європи зусиллями Вегорста вийшов вперед, а у другому таймі завдяки Жоао Віктору перевагу подвоїв. До слова, вже у доданий до першого тайму час Вольфсбург залишився у меншості і провів другу половину зустрічі у десятьох – за дуругу жовту картку було вилучено Марселя Тіссерана.

Байєр у випадку перемоги над Фрайбургом міг піднятись у турнірній таблиці одразу на шість щаблів, однак пропустив на самому початку матчу: Хьолер влучно замкнув подачу з кутового. Однак ще до перерви Діабі з межі штрафного майданчика чітко пробив у нижній кут воріт. У другому таймі глядачі голів не побачили.

Шальке на виїзді спромігся розпакувати ворота Вердера лише під кінець першого тайму – Амін Харін вивів гельзенкірхенців вперед. По перерві Беніто Раман подвоїв перевагу гостей. За десять хвилин до закінчення матчу Юя Осако рахунок скоротив, однак на більше часу не вистачило.

Баварія завітала в гості до Дюссельдорфа і ще до перерви силами Павара, Толіссо і Гнабрі зняла питання про переможця у цьому матчі. Всіх цікавила лише кількість голів, яку баварці заб’ють у ворота господарів. Однак мюнхенці пошкодували суперника і у другому таймі лише одного разу засмутили вболівальниців Фортуни.

Берлінський Уніон вже на 15-й хвилині шокував лідера чемпіонату – менхенгладбаську Борусію, коли Ентоні Уджа, пробивши з близької відстані, змусив голкіпера суперника діставати м’яч з сітки. Гості тиснули увесь матч, однак на другій доданій хвилині пропустили контратаку і Джуліан Райєрсон, який тільки з’явився на полі, поставив жирну крапку у матчі.