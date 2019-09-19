Вольфсбург – Олександрія: стартові склади на матч Ліги Європи

Олександрія розпочинає сезон Ліги Європи 2019/20 виїзним матчем проти Вольфсбурга. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Вольфсбург – Олександрія розпочнеться о 22:00 за київським часом. Це перша зустріч команд у їхній історії. Телетрансляція поєдинку пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Вольфсбург – Олександрія: анонс матчу Ліги Європи

В паралельному матчі групи I зіграють Гент та Сент-Етьєн.

Вольфсбург – Олександрія: стартові склади команд на матч Ліги Європи

Вольфсбург: Перван – Кнохе, Гілявогі, Тіссеран – Мбабу, Герхардт, Арнольд, Руссільйон – Брекало, Мехмеді – Вегхорст

Запасні: Менцель, Вілліам, Брума, Штеффен, Клаус, Нмеча, Віктор

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада, Довгий – Лучкевич, Третьяков – Сітало

Запасні: Білик, Ковалець, Протасов, Запорожан, Шастал, Шендрік, Задерака

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