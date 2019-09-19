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Вольфсбург – Олександрія: прогноз на матч Ліги Європи

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Вольфсбург – Олександрія: прогноз на матч Ліги Європи
Вольфсбург – Олександрія: прогноз на матч Ліги Європи 19 вересня 2019

Вольфсбург прийме Олександрію в першому турі групового раунду Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Вольфсбург – Олександрія відбудеться 19 вересня у Вольфсбурзі на стадіоні Фольксваген Арена. Початок гри о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Вольфсбург – Олександрія, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Вольфсбург підходить до гри явним фаворитом. Фахівці BWin перемогу німців оцінюють коефіцієнтом 1,22. На звитягу команди Володимира Шарана пропонують поставити з коефіцієнтом 12, а нічию оцінюють в 6,75.

Авторитетна контора William Hill вірить в українську команду ще менше: на Вольфсбург приймають ставки з коефіцієнтом 1,18, тоді як тріумф Олександрії оцінили аж в 15. Низька і вірогідність нічиєї – 7.

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Нагадаємо, іншими учасниками групи I є Гент та Сент-Етьєн, які в паралельному матчі зіграють в Бельгії.

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Теги
Ліга Європи Вольфсбург Вольфсбург Олександрія Олександрія Вольфсбург - Олександрія букмекери
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