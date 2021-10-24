Вольфсбург у своєму твіттері оголосив про розрив контракт із Марком ван Боммелем. Причиною стали невтішні результати команди – одне очко в 5 останніх матчах Бундесліги.

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Нагадаємо, ван Боммель на посаді коуча Вольфсбурга замінив Олівера Гласнера. До цього нідерландець працював асистентом свого тестя Берта ван Марвейка в збірній ОАЕ.

Відзначимо, що Вольфсбург з 13 очками розташувався на 9 сходинці в чемпіонаті Німеччини. У Лізі чемпіонів "вовки" набрали 2 пункти після 3 зіграних турів.

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