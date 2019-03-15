Вольфсбург надрукує на футболках символіку на підтримку ЛГБТ

Раніше у Вольфсбурзі вже використовували капітанську пов'язку в кольорах веселки / Фото ФК Вольфсбург

Керівництво Вольфсбурга вирішило проявити жест толерантності.

Спочатку німецький клуб мав намір друкувати номери на футболках гравців у кольорах веселки, але Бундесліга та спонсор клубу автоконцерн Volkswagen виступили проти цієї ініціативи, повідомляє Footy Headlines.

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Керівництвом Вольфсбурга було вирішено розмістити на екіпіруванні хештег #Vielfalt (Різноманітність) на місці головного спонсора.

В цих футболках гравці вийдуть вже у 26-му турі Бундесліги проти Фортуни.

Нагадаємо, кольори веселки – це символ толерантності, який традиційно використовується ЛГБТ.