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Вольфсбург надрукує на футболках символіку на підтримку ЛГБТ

06:00 263 Читать на русском
Вольфсбург надрукує на футболках символіку на підтримку ЛГБТ
Раніше у Вольфсбурзі вже використовували капітанську пов'язку в кольорах веселки / Фото ФК Вольфсбург

Керівництво Вольфсбурга вирішило проявити жест толерантності.

 

Спочатку німецький клуб мав намір друкувати номери на футболках гравців у кольорах веселки, але Бундесліга та спонсор клубу автоконцерн Volkswagen виступили проти цієї ініціативи, повідомляє Footy Headlines.

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Керівництвом Вольфсбурга було вирішено розмістити на екіпіруванні хештег #Vielfalt (Різноманітність) на місці головного спонсора.

В цих футболках гравці вийдуть вже у 26-му турі Бундесліги проти Фортуни.

Нагадаємо, кольори веселки – це символ толерантності, який традиційно використовується ЛГБТ.

Теги
Вольфсбург Вольфсбург Німеччина Вольфсбург - Фортуна
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