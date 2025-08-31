У неділю, 31 серпня, 2-й тур чемпіонату Німеччини завершували три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 2-й тур

Вольфсбург – Майнц – 1:1

Голи: Центер, 9 – Амірі, 89 (п.)

Вилучення: Сванберг, 90+10 (Вольфсбург)

Борусія Д – Уніон Берлін – початок матчу о 18:30

Кельн – Фрайбург – початок матчу о 20:30

Баварія в дербі з 5-ма голами дотисла Аугсбург – Кейн оформив два асисти, все ледь не завершилось трагедією

Відкривав недільний вікенд поєдинок між Вольфсбургом та Майнцом. "Вовки" швидко вийшли вперед завдяки голу Центера. Пейчіновіч в середині тайму міг подвоювати перевагу господарів, але пробив поруч зі стійкою.

По перерві Чже Сун Лі був в сантиметрах від того, аби відновити статус-кво – його постріл прийшовся впритирку з каркасом воріт. За 10 хвилин до завершення матчу Майнцу знову не пощастило – Кор головою спрямував сферу в праву стійку. Однак "карнавальники" таки змогли врятуватись від ганьби в ендшпілі матчу – захисник Вольфсбурга необачно зіграв рукою у власному штрафному і Амірі на останній хвилині з пенальті зробив рахунок рівним. Вже у доданий час Зіб пошкодував господарів, влучивши у поперечину.

Байєр у більшості втратив перемогу над Вердером в доданий час – тен Хаг не може виграти другий матч поспіль